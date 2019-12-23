الحكومة توقع برنامجا بقيمة( 20) مليون دولار مع صندوق أممي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وقعت الحكومة برنامجاً بقيمة 20 مليون دولار، يهدف إلى دعم السلطات الانتقالية، مع صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة.

ويأتي توقيع حزمة بناء السلام بناءً على طلب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وإعلانه أن السودان بات مؤهلاً لمنح الصندوق، وإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أن السودان مؤهل للحصول على الدعم من الصندوق لمدة خمس سنوات.

وقال الصندوق في بيان تلقته سودان تربيون: “نحن ملتزمون بإنشاء شراكات فعالة تساعد في تهيئة بيئة مواتية للسلام المستدام وللاستقرار الذي طال انتظاره للسودان وشعبه، إذ أن السلام له أهمية قصوى بالنسبة للحكومة الانتقالية وهو المؤشر الرئيسي لنجاح هذه الثورة المجيدة”.

وبحسب البيان فإن رئيس الوزراء أكد عند تقديم الطلب، أن أولويته الأكثر إلحاحاً تتمثل في إنهاء الحرب وبناء سلام دائم، مشيراً إلى أن بعثة حفظ السلام المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور، يوناميد، قلصت وجودها في دارفور، “وهو تغيير من الأهمية بمكان أن يجري بصورة سلسة، لئلا يحدث فراغ”.