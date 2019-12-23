خبراء: الأداء الاقتصادي بطئ في الـ”100″ يوم المنصرمة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكّد القيادي بالحرية والتغيير محمد عصمت في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأثنين” أنّ الوضع الاقتصادي سيتغيّر بعد موازنة 2020، لجهة تعاهدات دول أصدقاء السودان بالمساهمة.
ورهن عصمت تغيير الوضع الاقتصادي بالموازنة التي يتمّ إعدادها منذ بداية العام.
وأشار إلى أنّ الاقتصاد إلى الآن يخضع لموازنة 2019 التي تمّت بالعهد البائد، وأنّ الموازنة الجديدة لـ”2020 سيطرأ عليها التغيير للأحسن بتلقيص أوجه الصرف على القوات الأمنية والنظامية إضافة إلى تغطية العجز من أصدقاء السودان.
وفي المقابل، أشار محمد الناير في حديثه للصحيفة أنّ أداء حكومة الفترة الانتقالية اتسم بالبطء فيما يتعلّق بالملف الاقتصادي.
وأوضح أنّها أضاعت ثلاثة أو أربعة أشهر في العام 2019 قبل موازنة 2020.
وقال الناير إنّه كان من الممكن للحكومة أنّ تساعد في تصحيح مسار الاقتصاد وأنّ السعي للخارج والحلول الخارجية لن يحلّ مشكلة الاقتصاد السوداني للمدى القصير.
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