خبير إقتصادي يفجر مفاجأة بشأن سيطرة بنك السودان على أسعار الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد خبير اقتصادي عدم قدرة بنك السودان اتباع السياسات الناجعة حيال سعر الصرف منذ أكثر من ثمانية أعوام. وأرجع د. محمد الناير فى تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) سبب ارتفاع الدولار المتكرر إلى عدم قدرة بنك السودان على الوفاء بمتطلبات البلاد، نسبة لضعف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. وأكد أن هذه القضية بدأت منذ انفصال جنوب السودان وفقدان عائدات النفط التي كانت تشكل أكثر من ٩٠٪ من النقد الاجنبي، وأكثر من ٥٠٪ من إيراد الموازنة، وأشار إلى أنه منذ ذلك التاريخ لم يستطع بنك السودان السيطرة على سعر الصرف بإتخاذ السياسات الناجعة، وأصبح السوق الموازي هو المتحكم فى سعر الصرف، مما أدى إلى تراجع قيمة العملة الوطنية بصورة غير مسبوقة في السوق السوداء، حتى أصبحت تعادل ضعف السعر فى السوق الرسمي.