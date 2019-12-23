حي الوادي يهزم الأمل بثلاثية في الدوري السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وضع حي الوادي نيالا، حدا لانتصارات الأمل عطبرة المتتالية، وفاز عليه (3/1)، ضمن الأسبوع 17 لمسابقة الدوري. وحول حي الوادي تأخره في الشوط الأول بهدف بهاء الدين، إلى فوز في أقل من 10 دقائق محرزا أهدافه عن طريق الظهير الأيسر محمد حقار من ركلة حرة في الدقيقة 76، وأيمن عبد الرحمن بضربة رأسية في الدقيقة 79، وعلي عبد الله في الدقيقة 83 بضربة خلفية مزدوجة. وأعاد الفوز حي الوادي لسكة الانتصارات، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، وتجمد الأمل عند 30 نقطة في الترتيب الثاني. رأسية عنكبة تقود أهلي الخرطوم لفوز قاتل أمام مروي نجح فريق الأهلي الخرطوم، في الحصول على 3 نقاط مهمة، بالفوز في الوقت القاتل على الأهلي مروي، في المباراة التي جرت على ستاد حليم شداد مساء اليوم الأحد، ضمن الأسبوع 17 لمسابقة الدوري السوداني. أحرز البديل محمد عبد المنعم عنكبة، الهدف الوحيد في المباراة للأهلي الخرطوم، بضربة رأسية. بهذا الفوز رفع الأهلي الخرطوم رصيده إلى 19 نقطة وتجمد رصيد مروي عند 13 نقطة. وكان الأهلي مروي الأقرب للفوز، قبل أن يهدر فرصتين محققتين في الدقيقتين 44 و45+1، الأولى من كرة سددها رمضان كابو من ركلة حرة ثابتة، حولها الحارس منير الدمازين ببراعة إلى ركلة زاوية، والثانية عندما كاد قلب دفاع الأهلي مرتضى عبد الله أن يحرز هدفا عكسيا في مرماه. وفي الشوط الثاني طرد حكم المباراة كلا من قلب دفاع الأهلي مروي عصام ربا، ولاعب محور الأهلي الخرطوم إبراهيم جعفر، وأكمل الفريقان المباراة ناقصين لأكثر من 25 دقيقة. المادة السابقة الحكومة السودانية تدرس رفع الدعم عن الوقود تدريجياً المقالة القادمة خبير إقتصادي يفجر مفاجأة بشأن سيطرة بنك السودان على أسعار الدولار

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