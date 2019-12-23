تقارب كبير بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكدت وزارة الري السودانية، الاحد وجود “تقارب كبير بين بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة”. واتفق ممثلو مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بالخرطوم، على عقد اجتماع رابع وأخير بأديس أبابا يومي 9 و10 يناير/ كانون الثاني المقبل. وأشارت إلى وجود اختلاف في بعض وجهات النظر سيتم مناقشتها في الاجتماع الرابع بأديس أبابا في يناير القادم. ويعد اجتماع الخرطوم الثالث من أصل أربعة على مستوى وزاري، بهدف الوصول إلى اتفاق لحل أزمة “سد النهضة” بحلول 15 يناير/ كانون الثاني 2020، حسب مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث بواشنطن، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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