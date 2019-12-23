النائب العام: إجراءات دولية للقبض على صلاح قوش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مولانا تاج السر علي الحبر النائب العام أن صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق والموجود الآن خارج البلاد يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحري والتحقيق فيها .

وكشف الحبر في مؤتمر صحفي، عن تحريك إجراءات دولية للقبض على مدير المخابرات السابق، صلاح عبد الله “قوش”، وقبول 4 بلاغات بحقه.

وشدد على أن جميع رموز النظام السابق المحبوسين مقدمة بحقهم بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام، ولا يكمن الإفراج عنهم بالضمانة العادية.

الجدير بالذكر، ترددت العديد من التقارير عقب الاطاحة بالنظام البائد، بوجود مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق، صلاح قوش في العاصمة المصرية القاهرة .