سهام جاموس الحارقة تصيب الكثيرين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

عرفت التنظيمات المسلحة فى كل الدنيا بحرصها على الابقاء على قسم التأمين والاحصاء بيد اكثر الموثوقين الذين لن تؤثر حتى بعض التحولات هنا وهناك عليهم مما يجعل معلومات التنظيم الخاصة فى مأمن ولن تبتزهم أو تستدرجهم أى جهة معادية مهما فعلت سواء تعلق ذلك بكشف أسرارها المالية أو التسليحية أو معلومات خاصة عن بعض افرادها أو الحركات الاخرى العاملة معها فى الساحة تقاربت أو تباعدت رؤاها ، والمعروف ان الحركة الاسلامية السودانية قد حظيت بعضوية مميزة من ابناء غرب السودان عموما ودارفور بصورة خاصة واجتهد هؤلاء فى تطوير انفسهم وبرز منهم قيادات ظهرت فى التشكيلات السياسية ككوادر فاعلة وتقدم منهم كثيرون على اقرانهم من المجموعات الجهوية الاخرى وتسنموا مراكز متقدمة كالدكتور على الحاج والاستاذ الشفيع أحمد محمد والمرحوم الدكتور عبد النبى وغيرهم كثير

وفى الحركة الاسلامية برز قادة من دارفور عملوا فى مراكز حساسة لكنهم غير معروفين لعدم تسليط الضوء عليهم بسبب طبيعة عملهم ومن هؤلاء القيادي الإسلامي أمين أمانة الشؤون الإنسانية بحركة العدل والمساواة السابق الأستاذ سليمان جاموس الذى كان عضوا فاعلا فى الحركة الاسلامية قبل ان يتم فصله منها بسبب عناصر من الحركة نفسها.

الأستاذ جاموس فتح نيرانه بكل الاتجاهات وبدأها بموضوع اغتيال خليل إبراهيم متهما عناصر فى الحركة نفسها بالتواطؤ فى اغتيال قائدهم مؤكّدًا أنّ الحادثة تؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك حدوث مؤامرة.

وهذا الكلام يضع كل منسوبى الحركة وخاصة المتواجدين فى الميدان فى دايرة الاتهام وينعكس ذلك سلبا عليهم ويسهم فى أضعاف روحهم المعنوية مما يجعل اطلاق مثل هذا القول محل نظر .

جاموس كشف عن أنّ”90%” من المعارك التي دارت في دارفور كانت مصوّرة بالأقمار الصناعية

وهنا يلمح الأستاذ جاموس الى إمكانية معرفة بعض الخيانات لكنه كلام ربما لاتكون له قيمة وليس إلا كلاما والسلام .

السيد جاموس تحدث عن اعتقاله من قبل

الأمم المتحدّة وحكومة الانقاذ وقال ان ذلك تم لرفضه اتفاقية أبوجا بالرغم من تسليمه نسخًا من الاتفاقية قبل التوقيع عليها قبل أربع أيام.

وكشف جاموس عن كواليس اتفاقية أبوجا، مشيرًا إلى أنّ مني أركوا مناوي وقّع على الاتفاقية مرغمًا وخائفًا بسبب تهديد الأمريكان له بالسجن في غونتنامو بسبب تصفيته أسرى حرب.

وهذه معلومات ستوقع مناوى فى حرج بل قد تنهى مستقبله السياسى ان صحت وليس هناك مايرجح صحتها ما لم يقر بها مناوى أو يشهد بصحتها طرف مستقل ولكن عموما سوف تسبب حرجا لمناوى بلا شك.

وقال جاموس إنّه فصل من داخل الحركة الإسلامية قبل المفاصلة الشهيرة مع الترابي بسبب ظهور النعرات القبلية والجهوية في جسم الحركة الإسلامية .

وهذه الشهادة قاسية وصادمة بالنسبة لكثيرين رأوا فى الحركة الاسلامية دعوة حق ومشروعا حضاريا يعلى قيم الدين ويقدم الناس حسب التزامهم الدينى وانضباطهم السلوكى والاخلاقى ، ويمكن لجاموس وغيره من اعضاء الحركة الاسلامية وحتى غيرهم من المراقبين ان يقدموا شواهد على انتكاس الحركة الاسلامية ووقوعها فى قيم الجاهلية وليس التزامها بقيم الدين.

انها سهام حارقة اطلقها سليمان جاموس فى كل الاتجاهات ومن المؤكد انها اصابت كثيرين بالاذى .