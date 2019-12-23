أنور قرقاش يكشف”ألد أعداء قطر” وتطورات “الأزمة الخليجية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تطورات الأزمة مع قطر، بأنها “نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء”.

وقال أنور قرقاش، في تغريدة له عبر “تويتر”، اليوم الاثنين، “سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء”، مضيفا “مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر”.

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