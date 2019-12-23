أردوغان يوجه تحذيرا شديدا للدول الأوروبية قبل وقوع الكارثة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس،​ أن بلاده لن تواجه لوحدها تدفق موجة جديدة من ​اللاجئين السوريين​ الذين يفرّون من بلدهم مع اشتداد القتال في إدلب.

ونقلت وكالة “بي بي سي” البريطانية تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي حذر قائلا: “إن ​الأثار​ السلبية لهذا الضغط الذي نمر به ستشعر بها جميع الدول الأوروبية، بدءا من ​اليونان​”.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال بأن الحل الدائم لأزمة اللاجئين يتمثل في العودة الآمنة والطوعية للسوريين إلى بلدهم.

وأوضح جاويش أوغلو أن بلاده تستضيف أكثر من نصف مليون طفل سوري ولدوا في تركيا، وجاء ذلك في كلمة ألقاها في منتدى بعنوان “أزمة اللاجئين السوريين”، على هامش مؤتمر اللاجئين العالمي في مدينة جنيف السويسرية.

سبوتنيك