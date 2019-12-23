عنف لفظي امريكي غير مسبوق.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لايبدو الأمر وكاننا نتعرض للعزل هكذا قالها ترامب وهو يخاطب عددا من انصاره ومؤيديه ردا على قرار مجلس النواب بتوجيه الاتهام للرئيس باستغلال سلطاته ومخالفة القانون وايضا بتعطيل عمل مجلس النواب ، وقد اتخذ المجلس الذى يسيطر عليه الديموقراطيون قراره ولكن ليس من المتوقع ان يقر مجلس الشيوخ (اغلبيته جمهوريون ) هذا القرار بل من الراجح جدا ان يرفضه لذا قال ترامب عبارته هذه ، وكان قد قال فى تغريدة له قبل انعقاد المجلس للتصويت على الأمر اتظنون ان باستطاعتكم عزلى ؟ انتم واهمون ، وهذا يعنى ان الرئيس يعول على اعضاء حزبه فى مجلس الشيوخ كما انه يعول كثيرا على انصاره فى الشارع الذين يسعى لاقناعهم بخطأ التحركات ضده فهاهو يقول لمؤيديه : البلد يعمل بطريقة أفضل من اى وقت مضى ونحن لم نرتكب أى خطأ كما اننا نحظى بتأييد كبير جدا فى الحزب الجمهورى لم يحدث لاحد من قبل ، وقد قلت فى رسالتى لبيلوسى من خلال المضى قدما فى اجراءات العزل الغير صحيحة قد انتهكت اليمين الدستورية وخرقت ولاءك للدستور وتعلنين حربا مفتوحة على الديموقراطية الأمريكية فانت من يتدخل فى الانتخابات الأمريكية ويفسد الديموقراطية وانا لم ارتكب أى خطأ وانت من يعمل على اعاقة العدالة وانت من جر البلاء والمعاناة الى جمهوريتنا من اجل مكاسبك الحزبية والشخصية والانانية.

عندما يقولون لى لقد انتهكت الدستور اسالهم ما الخطأ الذى ارتكبته ؟ يجيبون : لانعرف ، لايتحدثون عن أى جريمة منسوبة لى ، هذه أول محاكمة لا تستند الى ارتكاب جريمة .

انها كلمات نارية بحق رئيسة مجلس النواب بيلوسى المنتمية للحزب الديموقراطى وقد صدرت هذه الكلمات عن الرئيس ترامب المنتمى للحزب الجمهورى وهو أول نزال بين الحزبين يصل الى هذا المستوى من العنف الغير مسبوق .