الموازنة بين البشريات والاحباط

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ظل نظام الانقاذ ورئيسه المعزول ووزراؤه ظلوا يمتهنون الكذب على الناس حتى اصبح من الصعب على احد ان يصدقهم وهذا ليس جديدا اذ أنهم منذ سنوات باتوا يدركون حقيقة كانت غائبة عنهم وهى ان أغلب المواطنين لايصدقونهم والمشكلة أنهم يدركون ان الناس لاتصدقهم ومع ذلك يواصلون كذبهم ، ومن المواضيع التى كذبوا فيها وظلوا يكذبون وهم يعلمون أنهم يكذبون هو الحديث عن الموازنة ورفع الدعم من عدمه وزيادة المرتبات من عدمه حيث أنهم اذا قالوا لارفع للدعم أو قالوا هناك تحسين فى الاجور حسب الناس ذلك ليس إلا كلاما للاستهلاك السياسى وانه لن يرى النور ويأتى الواقع ليكذب الحكومة ويصدق الناس ، والان وقد حدث التغيير وتم كنس النظام البائد فان حكومة الثورة مطالبة ان تكون شفافة وصادقة مع الجمهور وتكاشفهم بالامور تفصيلا حتى لا تحدث صدمة فى مكان ما أو ارتباك عندها يعيق قيامها بمهامها واحباط عند الناس يحول بينهم وبين التفاعل معها لذا فان الوضوح والصدق والشفافية هى اساسيات نجاح هذه الحكومة وتبنى الجمهور لخططها وصبرهم على المصاعب حتى يعبروا جميعا الى بر الامان .

نقول هذا ونحن نقرأ ما اوردته صحيفة

آخر لحظة نقلا عن مصادر مطلعة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن عدم وجود أي إصلاحات اقتصادية خلال الربع الأول من العام 2020م، ونقلت الصحيفة عن المصادر أن موازنة العام المقبل ستبدأ بدون أي رفع دعم عن السلع الإستراتيجية حتى نهاية أبريل

،وقالت الصحيفة ان (باج نيوز) نقلت عن مصادرها : (حتى زيادة الأجور لن تنفذ في شهر يناير وسترجأ حتى أبريل وتطبق بأثرٍ رجعي)، وعزت الأمر إلى وضع الموازنة القادمة لمؤشراتٍ بعينها ستعمل وزارة المالية على مراقبتها، ومن ثمَ تبدأ بعملية الإصلاح الاقتصادي.

ان هذا الكلام الذى اوردته صحيفة آخر لحظة لم تنقله بشكل واضح ومباشر وتصريحات رسمية عن الحكومة وانما تسريبات لبعض المصادر مما يعنى ان الحكومة لم تكن صريحة مع شعبها وواضحة وشفافة معه والا لقالت هذا الكلام بشكل واضح وصريح كما قالت من قبل وعلى لسان السيد وزير المالية انه لارفع مطلقا للدعم فى موازنة 2020 وايضا وبكلام واضح وصريح تحدث الناطق الرسمى بإسم مجلس السيادة الأستاذ محمد سليمان الفكى عن بشريات الموازنة اذ ان المرتبات سوف تتم مضاعفتها 100% كما قال وانه لارفع للدعم عن السلع فى هذه الموازنة لتاتى التسريبات مخالفة لكلام السيدين الوزير والناطق بإسم مجلس السيادة .

ان الناس الان يسمعون اخبارا متضاربة حول الموازنة وهى مابين البشريات التى تدعيها الحكومة والاحباط الذى يخشى الناس ان يقعون فيه وذلك امر ليس فى مصلحة الثورة ولاحكومتها .