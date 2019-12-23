عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

إجراءات للقبض على قوش بالانتربول

الشيوعي: مفاوضات جوبا تعيد إنتاج الأزمة

محمد الفكي: الاتفاق لم يلب الطموحات وفرضه توازن القوى بين العسكري والمدنيين

المراجع العام يكشف عن تجاوزات جديدة للفششوية

بلاغات تلاحق رئيس زيرو فساد

تأجيل الاتفاق حول قواعد تشغيل سد النهضة

وكالات سودانية وسعودية تحدّد 850 ريال سعود لتكلفة العمرة

التيار

إجراءات دولية للقبض على قوش والتحقيق مع عبد الحي وآخرين

الحكومة تتجه لرفع الدعم عن الوقود والإبقاء على الخبز

إنهاء خدمات 22 موظفًا بالشركة السودانية للموارد المعدنية

وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية يدرسان مقترحًا توافقيًا

الخرطوم وجوبا توقعان على تمديد اتفاقية النفط والترتيبات الاقتصادية غدًا

الحكومة تعلن عن حوارات فئوية مع المجتمع بخصوص رفع الدعم

المعادن توقف على تجرية صينية لاستخلاص الذهب بدون زئبق وسيانيد

أخبار اليوم

متهم يهاجم مصلين بالسلاح الأبيض أثناء صلاتهم داخل مسجد بالدروشاب

النائب العام : تهم خطيرة في مواجهة هارون وملاحقة قوش بالانتربول

نيابة الأراضي تتحصل على مستندات جديدة في بلاغ وداد بابكر

في اجتماع عاصف مع وزير المالية : الحرية والتغيير ترفض رفع الدعم وتعديل سعر الصرف

الوطن

بلاغ ضد المخلوع وملاحقة “قوش” عبر “الأنتربول” والتحقيق مع عبد الحي

الرأي العام

النائب العام: إجراءات لاسترداد “قوش”

البرهان: نحتاج لـ (الدعم السريع) في مواجهة كل ما يهدد الأمن القومي

آخر لحظة

ملاحقة قوش عبر الأنتربول وبلاغ ضد عبد الحي يوسف

التغيير: طرح الحلو للعلمانية يتوافق مع (الوثيقة)

حمدوك يدرس إقالة وزيري الخارجية والزراعة

الحكومة تُشكل لجنة لدراسة رفع الدعم عن الوقود

السيادي: لن نترك الوطني يتنعم بأموال الشعب

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اليوم التالي

بلاغ في مواجهة عبد الحي يوسف وملاحقة قوش بالإنتربول

الحكومة تعلن اعتزامها رفع الدعم عن الوقود تدريجياً

النائب العام: شرعنا في استرداد الأموال المنهوبة

إنهاء خدمة “22” موظفاً بالشركة السودانية للموارد المعدنية

كنار تحلق بخدمات الجيل الرابع في سماء مدينة نيالا

الانتباهة

تفاصيل التحري مع وداد حول الذهب والأراضي

إجراءات للقبض على قوش ..بلاغ ضد البشير في جرائم دارفور و 3 تهم ضد هارون

اندلاع المعارك في الاستوائية وهجوم عنيف على مدينة ياي

داؤود: مسار الشرق سينطلق بقوة وجهات تمارس الابتزاز لتعطيله

“التغيير تقرّر تعيين الولاة وتخصيص ولايات أخرى لـ الثورية

الكشف عن جامعات وهمية وأخرى بلا مقار

الحكومة الموازنة تقترح رفع دعم البنزين و الجازولين بصورة متدرّجة

خلافات في اجتماع سد النهضة ودارسة مقترحات للملء الأوّل

السوداني

النائب العام: شرعنا في استرداد قوش بالإنتربول

رفع حصانة 7 من منسوبي الشرطة متهمين بالاعتداء على موظف

مجلس الوزراء: لجنة لدراسة رفع الدعم عن البنزين والجازولين

حمدوك يطلب مهلة لاستبدال وزيري الخارجية والزراعة

إصابة 3 أشخاص في هجوم لـ شاب على مصلين بمسجد ببحري

التوقيع على تمديد الاتفاق النفطي بين الخرطوم وجوبا اليوم

الحداثة

البروفيسور في مجال الاقتصاد أحمد حامد: على حكومة الفترة الانتقالية إيقاف التدهوّر أولاً

مجلس الوزراء يشكلّ لجنة مصغرة لمناقشة خيارات رفع الدعم في موازنة 2020

“حمدوك : الديمقراطية ممارسة تحتاج إلى قبول الرأي الآخر

خبير: الموقع الإلكتروني لاستقبال شهادات فض الإعتصام يفتقر للحماية المطلوبة

تأكيد على مساهمة الإعلام البديل في إنجاز ثورة ديسمبر

وزير التعدين يعلن رسميًا خروج بنك السودان من عمليات شراء الذهب

الدار

النائب العام: دعاوى جنائية في مواجهة قوش

موازنة 2020 تقترح رفع دعم المحروقات ومضاعفة المرتبات

إنهاء خدمة (22) موظفاً بالشركة السودانية للموارد المعدنية

بالصورة والقلم.. براءة العريس نزار من تهمة اغتصاب واسرته تتحدث للدار

جامعة كسلا تعلن استئناف الدراسة بعد انحسار الاوبئة

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للاساس واللغة الانجليزية للثانوي

السوداني الدولية

النيابة تلاحق قوش عبر الأنتربول

اجتماع سد النهضة المقبل في أثيوبيا يومي 10 ـ 9 يناير

لجنة حكومية لمناقشة رفع الدعم عن الوقود

تحريك إجراءات ضد عبد الحي يوسف

“السوداني الدولية تنفرد بتفاصيل تقرير الإتجار بالبشر

مسؤول يتوقّع انهيار كامل لمصانع السكر

مرشحون لوظائف بـ الخارجية : الوطني وراء تأخير تعييننا

كشف أسباب تأخر نتائج التحقيق في وفاة الشرطي نزار

الصيحة

البرهان: نثق في (الدعم السريع) ويجب عدم الالتفات للشائعات

الحكومة تدرس رفع الدعم عن البنزين والجازولين

رئيس لجنة (فض الاعتصام): سنكتب تقريراً و(الماعجبو) فليتخذ ما يشاء من إجراءات