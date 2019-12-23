مصر تكشف تفاصيل الاجتماع الفني الثالث لبحث خلافات “سد النهضة” الإثيوبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتهى اليوم الأحد اجتماع وزراء الري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، بالاتفاق على استمرار المناقشات الفنية حول المسائل الخلافية حول مسألة ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي في الاجتماع المقرر في أديس أبابا في كانون الثاني/ يناير المقبل.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الري المصرية، فقد “اختتمت اليوم الأحد أعمال الاجتماع الثالث الذي عقد بالخرطوم خلال الفترة من يومي 21 و22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ضمن سلسلة الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وذلك في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وبرعاية السيد وزير الخزانة الأمريكي وحضور رئيس البنك الدولي”.

وأوضح البيان أنه تم “استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا يومي 15 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والاجتماع الثاني الذي عقد بالقاهرة يومي 2 و3 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، واجتماع واشنطن الذي عقد يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ضوء أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشان ملء وتشغيل السد وأهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، حيث واصلت الدول الثلاث النقاشات حول نقاط التوافق والاختلاف”.

وأوضح البيان أنه “تم في ختام الاجتماع الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الرابع المقرر عقده في أديس أبابا يومي 9 و10 كانون الثاني/ يناير 2020”.

ويسعى الجانب المصري إلى التوصل لاتفاق بشان ملء وتشغيل السد ويحقق مصالح الدول الثلاث ويحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، بما يحافظ على استدامة النهر والمنفعة المشتركة، بحسب البيان.

وعقد اليوم الاجتماع الثالث لوزراء الري بالدول الثلاث وبحضور ممثل للولايات المتحدة وممثل للبك الدولي، وذلك على ضوء اجتماع عقد في واشنطن مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الرابع والأخير في أثيوبيا في كانون الثاني/ يناير المقبل.