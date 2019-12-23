انسياب وسهولة السحب من الصرافات الآلية

رصدت مصادر أمس، بعدد من الصرافات بوسط ولاية الخرطوم انسياب حركة السحب اليومي وسهولة السحب والإيداع.

وقال العميل ببنك فيصل الإسلامي ماجد الطاهر للمصادر، إن السحب اليومي يسير بصورة جيدة خلال ساعات اليوم، وأشار إلى أن التغذية تشمل جميع الصرافات، وتوقع سامي رفع قيمة السحب اليومي خلال الفترة القادمة.

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وأكد موظف بالبنك الأهلي المصري، أن التغذية اليومية للصرافات تسير بصورة جيدة، حتى تمكن العملاء من إجراء عمليات السحب والإيداع على مدار اليوم دون وجود عقبات.

وقال سامي عبد الله عميل بالبنك الفرنسي بحسب صحيفة السوداني، إن المشكلة تنحصر في قيمة السحب اليومي للبطاقة الواحدة، وما يزال الحد الأقصى للسحب (2000) جنيه فقط إلى الآن، وأشار سامي لانتهاء مشكلة السيولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)