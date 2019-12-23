وزيرة التعليم العالي ترسم صورة قاتمة لواقع الجامعات

التاريخ: 23-ديسمبر-2019
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رسمت وزارة التعليم العالي صورة قاتمة لواقع الجامعات والمعاهد العليا بسبب افتقار الكثير من الجامعات للاساتذة والبنيات التحتية، ووصفت وزيرة التعليم العالي والبحث العالمي البروفيسور انتصار صغيرون واقع التعليم بالمزعج والأليم الذي لايشرف أي شخص لجهة افتقار الجامعات للاساتذة والمعامل والسكن والقاعات ،واعتبرت ان سياسات التوسع في التعليم العالي كانت على حساب الجودة.
وقالت صغيرون لدى مخاطبتها ورشة بقاعة الوزارة أمس بعنوان “سياسات التعليم العالي والبحث العلمي في المرحلة المقبلة”، (ان بعض الجامعات أسست بطلب من العشائر والقبائل وان التعليم كان مرتبطاً بالتشتت والتمزيق من قبل النظام البائد، لافتة الى ان بعض الجامعات ليس لها مقار، وانشأت في فصول مدارس بينما بعضها يقوم بإستئجار مقار وقاعات، ونوهت صغيرون بحسب الجريدة، الى تدني البنية التحتية للتعليم العالي حتى في الجامعات العريقة، وتساءلت هل نحن في حاجة لـ “32” كلية طب حكومي و “12” كلية طب أسنان و”37″ كلية مختبرات طبية و”هل توجد وظائف للخريجين”؟.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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