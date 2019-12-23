تحالف الفشقة: “موسى ومبروك وبيتاي” لايمثلونا

التاريخ: 23-ديسمبر-2019
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أكد تحالف الفشقة بولاية القضارف بأن ممثلي الشرق في مفاوضات السلام بجوبا لا يمثلونهم ورفض التحالف الاعتراف بهم ورفض ماوصفه بالمتاجرة بقضاياهم وقال عضو التحالف الطيب محمد: إن الذين ذهبوا لجوبا لتمثيل الشرق هم غير ملمين بقضاياه خاصة قضايا الفشقة ولم يتشاوروا مع أهالي الفشقة ولم يأخذوا برأيهم لذلك أهل الفشقة يرفضون التحدث باسمهم .
وقال محمد إن أهالي الفشقة يعانون طيلة السنين الماضية من القتل والنهب من الشفتة الاثيوبية ولم تتم زيارتهم من قبل موسى محمد احمد او مبروك مبارك سليم او الشيخ بيتاي لذلك لن يسمحوا بأن يفاوضوا باسمهم ، مبيناً بحسب الجريدة، ان عصابات الشفتة والاثيوبيين قاموا باحتلال أراضي سودانية واقاموا عليها قرى لأكثر من 20 عاماً بالاضافة لقتل المواطنين ونهب مواشيهم.
وطالب الحكومة والجبهة الثورية بالحاق ابناء الفشقة للمفاوضات لأنهم أدرى بمشاكلهم واذا كان موسى ومبروك يمثلون الشرق ان يمثلوا بورتسودان وكسلا وليس القضارف.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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