الكشف عن تجاوزات جديدة للفششوية

كشف تقرير المراجع العام لسنة 2018 والخاص بمفوضية تخصيص الايرادات عن تجاوزات جديدة تورط فيها رئيس المفوضية أحمد الفششوية عبارة عن استحقاق معسكرات تاج الحافظين الا ان اثبات شخصية المستفيدين لم ترفق مع كشوفات الصرف، كما تم منح دعم علاج دون الحصول على المستندات التي تثبت ذلك مما ترتب على ذلك صرف 130.000 مليون جنيه .

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وأكد التقرير وقوع مخالفة مالية لصرف مبالغ دون وجه حق بالاضافة الى عدم موثوقية الصرف، وشدد تقرير المراجع العام على ضرورة الالتزام باللائحة من خلال ارفاق الفواتير النهائية مع مستندات الصرف، الى جانب معرفة المستفيد الحقيقي للمبلغ الذي تم صرفه من الاحتياطي لبنود مختلفة بموجب مستندات غير مستوفاة الشروط .

وكشف تقرير المراجع العام للعام 2018م عن صرف 51.744 جنيهاً لصالح خلوة ام المؤمنين دون ارفاق مستندات الصرف والتسليم والتسلم، واعتبر ان ذلك مخالفاً للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لعام 2011م.

وذكر المراجع العام ان المفوضية تقدمت بسلفية مستردة بلغت 25. مليار جنيه، وأوضح ان تلك المبالغ تمثل قيمة استرداد قطعتين بمربع 84 الجريف غرب التي قامت بشرائها أكاديمية تاج الحافظين العالمية من ولاية الخرطوم، وأكد التقرير بحسب الجريدة، ان رئيس مفوضية الايرادات دفع مبلغ 31.655.080 مليار جنيه بشيكين، ولم يتم تسليم الاراضي، وأورد المراجع العام ملاحظة مهمة ذكر فيها إن الايصال المالي باسم مدرسة تاج الحافظين ورئيس المفوضية هو رئيس مجلس أمناء الاكاديمية، وأردف: لهذا كان الصرف على مؤسسة تاج الحافظين صرف لغير الوجه المخصص له.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)