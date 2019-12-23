 إغراءات لوقف فضح ممارسات وكلاء الدقيق

كشفت اللجنة الثلاثينية لأصحاب المخابز عن تعرضها لاغراءات من بعض وكلاء التوزيع الدقيق المدعوم مقابل الكف ماوصفته بفضح ممارسات الوكلاء وهددت في الوقت ذاته بدخول أصحاب المخابز في اضراب مفتوح بجانب تنظيم وقفة احتجاجية امام وزارة العدل، في حال استمرار توزيع الدقيق المدعوم عبر الوكلاء.

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وقالت اللجنة في تصريح إن تلك الإغراءات تتمثل في توفير 100 جوال اسبوعياً لكل عضو بجانب 200 لعضو آخر نشط في جمع المعلومات عن ممارسات الوكلاء ونوه عضو باللجنة الى ان كل السلع الاستهلاكية والمحروقات المدعومة بها فساد من قبل اشخاص محددين وأكدوا أن أزمة الخبز مفتعلة، وقال العضو الذي فضل حجب اسمه بحسب الجريدة: “طرقنا كل الابواب بما فيها مجلس السيادة، بالاضافة الى قيادات بقوى الحرية والتغيير، التي التزمت برفع شكاويهم لتنسيقية الحرية والتغيير”، وفي رده على سؤال حول مخزون البلاد من الدقيق أقر العضو بأن وضعه غير مطمئن ، وطالب رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك بالتدخل المباشر لحل الازمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)