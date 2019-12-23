رفع حصانة (7) من منسوبي الشرطة متهمين بالاعتداء على موظف

رفعت الشرطة الحصانة عن (7) من منسوبيها بينهم ضابط متهمين بالاعتداء على موظف بالسلطة القضائية بالضرب وإصابته بالأذى الجسيم بمنطقة أمبدة في العام 2015، وأخضعت الشرطة (5) من منسوبيها المتهمين بينهم الضابط للتحقيق.

وقال الشاكي “عزالدين محمد حسين آدم” بحسب صحيفة السوداني، إن النيابة خاطبت شرطة ولاية الخرطوم بشأن تسليمها أربعة من المتهمين للتحقيق معهم في البلاغين المدونين بقسم شرطة دار السلام وفقاً للمادتين (144،139) الأذى الجسيم والإرهاب، إلا أن شرطة الولاية سلمتها اثنين منهم دون توضيح أسباب.

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وكشف الموظف بالسلطة القضائية عن تعرضه للاعتقال والضرب برفقة ثلاثة آخرين ليوم كامل في العام 2015 من قبل المتهمين وهم ضابط وستة آخرين من أفراده يتبعون إلى مباحث محلية أمبدة آنذاك، وأضاف أن الاعتداء سبب له عجزاً في إحدى عينيه، نسبة للضرب الشديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)