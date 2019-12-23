 تحالف ارض التوحيد: (850) ريال سعودي تكلفة العمرة

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أعلنت وكالات سفر وسياحة سودانية وسعودية أطلقت على نفسها مسمى تحالف ارض التوحيد تكلفة العمرة بقيمة (850 ) ريال سعودي بعد تأخر موسم العمرة بسبب التحويلات المالية، وحذر رئيس مجموعة وكالات أرض التوحيد بالسودان صاحب مجموعة شركات فطيس بالسعودية نايف بن محمود وكالات العمرة بعدم التلاعب بالسعر الرسمي وقال في مؤتمر صحفي أمس: اي وكالة تقوم بالتلاعب ستتخذ ضدها اجراءات قانونية وبالتالي يتم ابعادها من سوق العمل واوضح أن الهدف من التحالف هو تقليل الصرف على المعتمر السوداني بجانب تقديم خدمات مميزة.

ومن جهته أكد صاحب وكالة البراحة علي فقيري ان الخدمة الجيدة مع انخفاض السعر يمثل قيم دينية واخلاقية للذين يرقبون في التعامل في مجال الحج والعمرة باعتبارها احدى الشعائر الدينية التي يجب ان تراع فيها المصداقية مع المعتمر وليست مجالاً للتكسب الباهظ، فيما كشف رئيس مجلس ادارة ارض التوحيد الشيخ موسى الصبحي بحسب الجريدة، كشف عن ادخال وجبة الافطار في عمرة هذا الموسم كخدمة خاصة مقدمة من قبل المجموعة للمعتمرين السودانيين واشاد الصبحي بالتعاون الكبير من قبل وكالات السفر والسياحة بالسودان ،وأعلن عن تقديمه للمزيد من الاضافات والامتيازات للمعتمرين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)