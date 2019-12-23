وزير الري: حسم خلافات سد النهضة الأسبوع المقبل بأديس

اختتمت بالخرطوم اجتماعات سد النهضة بين وزراء الري في السودان ومصر وإثيوبيا والتي بحثت قواعد ملء وتشغيل السد دون التوصل لتفاهمات كبيرة.

وأعلن وزير الري ياسر عباس في بيان أن تقارباً بين الدول الثلاث قد حدث في مسألة ملء وتشغيل سد النهضة، مشيراً إلى أن الأطراف سينتقلون إلى جولة محادثات مماثلة في أديس أبابا الأسبوع المقبل لحسم بعض الخلافات في وجهات النظر.

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وأشار عباس بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الاجتماع شهد تقديم مقترحات جديدة من الدول الثلاث بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي وتخلله كثير من المعلومات الفنية القيمة والإيجابية التي دفعت لمزيد من التقارب، وأوضح أنه تم تعريف الجفاف والجفاف المستمر وتم الاتفاق على أن تأخذ كل دولة المواقف الجديدة لدراستها على حدة ومن ثم تأتي الأطراف الثلاث لمناقشتها في اجتماع أديس أبابا يومي (2 و3) من شهر يناير المقبل، وأعرب عن أمله أن يكون الاجتماع القادم حاسماً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)