لجنة المعلمين تستعجل تكوين لجان تسيير النقابات والإتحادات

التاريخ: 23-ديسمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements استعجلت لجنة المعلمين لجنة تفكيك النظام البائد بالاسراع في تكوين لجان التسيير لتباشر مهامها في كشف ملفات خاصة بقطاع التعليم وصفتها اللجنة بالضرورية. وتحفظ رئيس لجنة المعلمين يس عبد الكريم عن الكشف عن تفاصيل تلك الملفات وتمسك في تصريح للجريدة بأن تلك الملفات يجب أن تظل مغلقة الى حين اجراء عملية التسليم والتسلم داخل نقابات واتحادات المعلمين، وحذر يس من ان بطء اجراءات التسليم والتسلم مسألة تضعهم في موضع المتساهلين في قضايا ظلت محل اهتمام الرأي العام فضلاً عن أن ذلك أمر لا تقبله قواعد المعلمين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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