رئيس زيرو فساد في المصيدة

كشفت مصادر مطلعة عن تدوين ثلاثة بلاغات ضد رئيس منظمة زيرو فساد نادر محمد العبيد ، وقالت المصادر التي فضلت حجب اسمها أن البلاغ الأول في نيابة جرائم المعلوماتية يحمل رقم 1930م تحت المواد 25، وتم بموجبه القاء القبض على رئيس منظومة زيرو ليطلق سراحه بالضمان.

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ونوهت ذات المصادر بحسب الجريدة، أن نيابة مكافحة الفساد ستنظر في البلاغ رقم 201 والخاص بحصول العبيد على جواز دبلوماسي دون اتباع الاجراءات القانونية، وستنظر النيابة كذلك في البلاغ رقم 200 والخاص باسقاط عقوبة 10 سنوات كانت المحكمة قد حكمت بها على رئيس المنظومة بها بعد استرحام دفع به جهاز الأمن بموجب المادة 80 والتي تتيح له الطعن في قرار المحكمة.

وذكرت المصادر أن رئيس الجمهورية المخلوع المشير عمر البشير تدخل لاطلاق سراح رئيس منظومة زيرو فساد وتم اسقاط العقوبة عنه بجانب الاكتفاء بفترة الشهرين التي قضاها بالسجن.