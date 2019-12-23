التغيير بأبو جبيهة ترفض تمثيل كادر بجهاز الأمن ضمن وفد المفاوضات

التاريخ: 23-ديسمبر-2019
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استنكرت قوى الحرية والتغيير ظهور أحد منسوبي جهاز الأمن بأبوجبيهة يدعى (عبدالوهاب أدروب) في المفاوضات ضمن وفد الحركة الشعبية، ونوهت في بيان أن أدروب ظهر في المفاوضات وهو يجلس شمال الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، واعتبرت قوى التغيير صورته بأنها تعيد للاذهان ذكريات مريرة ومؤلمة لهم، وللذين عاشوها واقعاً بمقر جهاز الأمن بمدينة أبوجبيهة على يد أدروب ومدير الجهاز آنذاك.
وتمسكت قوى الحرية بأبوجبيهة كما اوردت الجريدة، تمسكت بضرورة محاسبة كل من تطال يده الآثمة الشرفاء واعتبرت أن مكانه السجن، وليس جولات التفاوض التي تبحث تقرير مصير شعب أذاقه نظامه البائد الذل والإهانة، وكشفت في البيان عن بلاغ مفتوح في مواجهة كادر جهاز الأمن أدروب لانصاف الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب على يديه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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