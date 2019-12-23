التوقيع النهائي لتمديد التعاون النفطي بين السودان وجنوب السودان

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وصل وزير النفط بدولة جنوب السودان المهندس اوو دانيال شوانق الى الخرطوم اليوم للتوقيع النهائي غداً على تمديد الاتفاقية الخاصة بالنفط والترتيبات الاقتصادية المرتبطة به حتى مارس من العام 2022م، بجانب التفاهم على إعادة تشغيل حقل (5A) ومواصلة العمل الفني للمرحلة الثانية من حقول الوحدة وتوما ساوث وكان البلدان قد اتفقا في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي على تمديد الاتفاقية الخاصة بالنفط والترتيبات الاقتصادية المرتبطة على مستوى اللجان الفنية برئاسة وكلاء وزارة النفط بالبلدين.

من جانبه قال وكيل وزارة الطاقة والتعدين د.حامد سليمان حامد في تصريحات صحفية أمس وفقاً للجريدة، أن المباحثات ناقشت تمديد اتفاقية نقل خام الجنوب الذي ينقل عبر السودان بخطوط شركتي بشائر وبترولاينز الى موانئ التصدير السودانية ومتابعة سير تنفيذ الاتفاقية التي وقعت في العام 2012م و تم تمديدها لثلاث سنوات أخرى تنتهي في 31- ديسمبر2109م ،مؤكداً ضرورة تمديدها لمصلحة البلدين حتى مارس 2022م ، إلى جانب إعادة تشغيل حقل(5A)واعادة الانتاج في بعض الحقول وعمل الترتيبات اللازمة لاعادة تشغليها، وأثنى د. حامد سليمان على الروح الفنية العالية والتعاون بين الطرفين من الفنيين وقيادة الفريقين على مستوى عالي من التفاهم لخدمة مصلحة البلدين