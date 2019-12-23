مجلس الوزراء: “مقترح” رفع الدعم عن البنزين والجازولين

أعلن مجلس الوزراء وجود “مقترح” في الموازنة الجديدة فحواه رفع الدعم التدريجي عن البنزين والجازولين، في وقت انخرطت لجنة مصغرة كونها المجلس في اجتماعات مساء أمس واليوم لمناقشة خيارات رفع الدعم باعتباره الموضوع الأساسي.

وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بحسب صحيفة السوداني أمس، إن الحكومة ستبدأ اليوم إجراء حوارات إعلامية ومباشرة مع المواطنين لطرح الخيارات المختلفة وتنويرهم بحقيقة الوضع الاقتصادى و السبل والخيارات الموجودة للتعامل معه ليكونوا شركاء في العلاج، وأضاف “ولا يفرض هذا العلاج في مجلس الوزراء”.

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وأشار فيصل بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الحوار حول الموازنة ما زال متواصلاً، وكشف عن مضاعفة مرتبات العاملين بالدولة، بجانب الدعم الاجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)