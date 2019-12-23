التغيير: لا خلاف مع (الحلو) بشأن علمانية الدولة

قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير عضو المجلس المركزي للتحالف الحاكم صديق يوسف، إن طرح رئيس الحركة الشعبية – شمال، عبد العزيز الحلو؛ لعلمانية الدولة لا خلاف حوله، وأنه يتوافق مع الوثيقة الدستورية.

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وقال ان برنامج الحرية والتغيير قائم على المواطنة، وإن ما طرحه الحلو متوافق تمامًا مع الوثيقة الدستورية، وأشار بحسب آخر لحظة إلى عدم وجود خلاف حول الأمر.

وأضاف يوسف، إن رؤيتهم تتمثل في معالجة الأسباب التي من أجلها اندلعت الحرب، بجانب الآثار التي خلفتها. وأكد، أنه في حال جدية الطرفين المتفاوضين سيتم التوصل إلى سلام شامل في أقرب وقت،.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)