“الثورية” تنفي توقُّف التفاوض مع الحكومة

نفى الأمين السياسي للجبهة الثورية خالد محمد إدريس، صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي حول توقف التفاوض بين الحكومة و”الجبهة الثورية” خاصة في مسار شرق السودان.

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وقال إدريس بحسب صحيفة الصيحة، إن من يروجون لمثل هذه الشائعات لديهم أجندة خفية وهدفهم إجهاض العملية التفاوضية، “ولكن هيهات أن يحدث مثل ذلك”.

الخرطوم (كوش)