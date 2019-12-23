“الثورية” تنفي توقُّف التفاوض مع الحكومة

التاريخ: 23-ديسمبر-2019
9 مشاهدة
نفى الأمين السياسي للجبهة الثورية خالد محمد إدريس، صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي حول توقف التفاوض بين الحكومة و”الجبهة الثورية” خاصة في مسار شرق السودان.
وقال إدريس بحسب صحيفة الصيحة، إن من يروجون لمثل هذه الشائعات لديهم أجندة خفية وهدفهم إجهاض العملية التفاوضية، “ولكن هيهات أن يحدث مثل ذلك”.
الخرطوم (كوش)
كانت هذه تفاصيل خبر “الثورية” تنفي توقُّف التفاوض مع الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.