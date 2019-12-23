محمد الفكي: الاتفاق لم يلب الطموحات وفرضه توازن القوى بين العسكر والمدنيين

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قال عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان ان حكومة الثورة بشقيها مجلسي السيادة والوزارة ستنفذ الوثيقة الدستورية ببنودها كاملة خلال سنوات الفترة الانتقالية، وستتم محاسبة كل من اجرم في حق الشعب السوداني منذ يونيو 1989م دون استثناء وان اي مسؤول في السلطة القائمة سيحاكم اذا اثبتت التحقيقات ضلوعه في اي جرم صغلر أو كبر.

وقال الفكي الذي كان يتحدث في مؤتمر عن الاعلام البديل الذي انعقد بمباني وزارة الثقافة والاعلام”، قال بحسب الجريدة، ان الاتفاق الذي انتج الوثيقة الدستورية الحاكمة لم يلب طموحات الجماهير، لكنه جاء نتيجة عملية توازن بين من يمتلك القوة ومن يمتلك ارادة الجماهير التي اسقطت النظام البائد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)