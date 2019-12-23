أديب: سنوجه التهم للمتورطين بغض النظر عن مواقعهم

التاريخ: 23-ديسمبر-2019
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أكد رئيس اللجنة الوطنية لانتهاكات 3 يوليو الماضي “لجنة فض الاعتصام” د. نبيل أديب أن لجنته ستكتب تقريرها وفق القانون، وستوجه التهمة لمن يثبت تورطه بغض النظر عن موقعه أو وظيفته و”العاجبو عاجبو والما عاجبو فليتخذ ما يشاء من إجراءات”.
وقال أديب بحسب صحيفة الصيحة)،إنه لا يتوقع تشكيل لجنة أخرى لأن اللجنة التي يرأسها هي الموجودة في الوثيقة.
وفي السياق، أوضح أديب أن الغرض من الموقع الإلكتروني الذي صممته اللجنة هو التنسيق لتحديد مكان الإستجواب أو لمن يملك إفادة حساسة ويخشى اغتياله، وأرجع تأخير عمل اللجنة التي أكملت الشهرين للبيروقراطية في توفير متطلبات العمل من مقر وغيره، وقال إن اللجنة لم تتسلمها إلا منذ ثلاثة أيام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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