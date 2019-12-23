إصابة (3) أشخاص في هجم لـ(شاب) على مصلين بمسجد

أقدم شاب فجر أمس على مهاجمة المصلين بأحد المساجد بمنطقة الدروشاب شمالي بحري، واعتدى الشاب على المصلين بآلة حادة (ماسورة) الأمر الذي تسبب في إصابة (3) منهم قبل أن يسيطر عليه الموجودون بالمسجد ويلقون القبض عليه.

وقال مصدر، إن المصلين بالمسحد تفاجأوا بإقتحام الشاب للمسجد عقب فراغهم من أداء صلاة الصبح وانهال عليهم ضرباً بـ”ماسورة” الأمر الذي أدى لإصابة (3) منهم إصابات متفاوتة في رؤوسهم، وبحسب صحيفة السوداني، فإن بقية المصلين سيطروا على الشاب واستدعوا الشرطة التي اقتادته إلى القسم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)