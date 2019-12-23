حمدوك يطلب مهلة لإستبدال وزيري الخارجية والزراعة

التاريخ: 23-ديسمبر-2019
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قالت مصادر موثوقة، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، طلب من “قوى الحرية والتغيير” بعض الوقت لاستبدال وزيري الخارجية والزراعة.
وأوصى المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير” رئيس الوزراء بحسب صحيفة السوداني، بإقالة وزير الزراعة عيسى عثمان شريف، لتسببه في فشل الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة، وأضافت المصادر أن قوى الحرية والتغيير أوصت رئيس الوزراء أيضاً بإقالة وزير الخارجية أسماء عبد الله، بجانب وزير الزراعة، وأن حمدوك طلب إمهاله وقتاً يستطيع فيه تقييم أداء كل الوزراء.
وكشفت المصادر بـ”قوى الحرية والتغيير” عن تحفظات حول أداء وزير الإعلام فيصل محمد صالح، تم إيصالها لرئيس الوزراء، وقالت إن قوى الحرية والتغيير تخلت عن رغبتها التي أعلنتها في وقت سابق بشأن تقييم أداء الوزراء بعد مائة يوم من تسلمهم مناصبهم، بعد أن أبلغهم رئيس الوزراء عزمه تقييم أداء حكومته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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