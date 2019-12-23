تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * البرهان: نثق في (الدعم السريع) ويجب عدم الالتفات للشائعات * الحكومة تدرس رفع الدعم عن البنزين والجازولين * رئيس لجنة (فض الاعتصام): سنكتب تقريراً و(الماعجبو) فليتخذ ما يشاء من إجراءات السوداني: * النائب العام: شرعنا في استرداد قوش بالانتربول * رفع حصانة (7) من منسوبي الشرطة متهمين بالاعتداء على موظف المجهر: * النائب العام: رموز النظام يواجهون تهماً عقوبتها الإعدام ولا يمكن الإفراج عنهم * مولانا الحبر: (3) دعاوى جنائية ضد مدير المخابرات الأسبق الفريق (صلاح قوش) Advertisements الجريدة: * إجراءات للقبض على (قوش) بالانتربول آخر لحظة: * ملاحقة قوش عبر الانتربول وبلاغ ضد عبد الحي يوسف التغيير: طرح الحلو للعلمانية يتوافق مع (الوثيقة) *حمدوك يدرس إقالة وزيري الخارجية والزراعة الدار: * النائب العام: دعاوى جنائية في مواجهة قوش * موازنة 2020 تقترح رفع دعم المحروقات ومضاعفة المرتبات إنهاء خدمة (22) موظفاً بالشركة السودانية للموارد المعدنية * بالصورة والقلم.. براءة العريس نزار من تهمة اغتصاب واسرته تتحدث للدار * جامعة كسلا تعلن استئناف الدراسة بعد انحسار الاوبئة * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للاساس واللغة الانجليزية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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