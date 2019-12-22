النيابة : مكافحة الفساد لم تكن مطبقة على أرض الواقع

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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أكد مولانا تاج السر على الحبر النائب العام أن مشاركة السودان في المؤتمر الدولي للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي انعقد في مدينة أبوظبي خلال الفترة من 16 الى 20 ديسمبر الجاري يجيء في إطار التزامات حكومة السودان باعتبارها موقعة على العهد الدولي لمكافحة الفساد للعام 2014م .
وقال خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم الأحد بالصالة الرئاسية بمطار الخرطوم عقب عودته بعد المشاركة في المؤتمر إن ما كان يقال في السابق عن مكافحة الفساد لم يكن مطبقاً على أرض الواقع بل كان الإنكار متعمداً خاصة من خلال المؤتمرات الدولية ومطالبتهم بدعم آليات الفساد وطلب الدعم الفني من المجتمع الدولي .
وأشار بحسب سونا – إلى أن السودان تبنى خلال المؤتمر إعلان ابوظبي وخاصة القرار الخاص باسترداد الممتلكات المنهوبة وما يترتب على الممارسات الفاسدة وآليات الدول النامية في مكافحة ومنع الفساد، مؤكداً أن البلاد ورثت تركة مثقلة من الممارسات الفاسدة ويتم الآن التحقيق في 400 ملف فساد تمت داخل مرافق الدولة المختلفة .
واضاف مولانا الحبر أن إعلان ابوظبي تبنى كذلك ضرورة استقلالية أجهزة المحاسبة وديوان المراجعة العامة وضبط المشتريات الحكومية وشفافية التعامل المالي .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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