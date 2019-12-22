إنهاء خدمة(22) موظفاً بالشركة السودانية للموارد المعدنية

أنهت الشركة السودانية للموارد المعدنية الذراع الرقابي لوزارة الطاقة والتعدين عقود (22) موظفاً من مختلف إدارات الشركة .

واصدر الوزير بحسب سونا – قراراً ممهوراً بتوقيع المدير العام للمكتب التنفيذي هشام ساتي جاء فيه أنه وبناء على توصية مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية فقد وافق وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم على إنهاء عقود الموظفين المرفقين في خطاب التوصية اعتباراً من الثاني والعشرين من ديسمبر 2019م.

وكانت الشركة شهدت خلال الفترة الماضية فوضى ضربت بأطنابها مفاصل الشركة حيث هدد عدد من الموظفين بمسح المعلومات والمستندات التي تخص عمل شركات التعدين في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)