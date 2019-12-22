اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تشيلسي ينتصر على توتنهام بهدفي ويليان

0 نشر
Ibrahimali Ali 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 22-ديسمبر-2019

7 مشاهدة

تشيلسي ينتصر على توتنهام بهدفي ويليان

حقق نادي الإنجليزي انتصاراً ثميناً على حساب مضيفه توتنهام بهدفين نظيفين في قمة الجولة رقم 18 ببطولة البريميرليغ.

Advertisements

وجاء هدفي اللقاء في الشوط الأول حيث تقدم البلوز بالهدف الأول عبر ويليان في الدقيقة 12 قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني ازدات الأمور تعقيداً على توتنهام عقب تعرض سون هيونج مين للطرد ليسطير البلوز على اللقاء بأكمله ويكتفون بانتهاء اللقاء بهدفين وةذلك علي حسب ما ورد في موقع(hihi2).

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي ينتصر على توتنهام بهدفي ويليان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا