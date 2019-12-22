تشيلسي ينتصر على توتنهام بهدفي ويليان

حقق نادي تشيلسي الإنجليزي انتصاراً ثميناً على حساب مضيفه توتنهام بهدفين نظيفين في قمة الجولة رقم 18 ببطولة البريميرليغ.

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وجاء هدفي اللقاء في الشوط الأول حيث تقدم البلوز بالهدف الأول عبر ويليان في الدقيقة 12 قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني ازدات الأمور تعقيداً على توتنهام عقب تعرض سون هيونج مين للطرد ليسطير البلوز على اللقاء بأكمله ويكتفون بانتهاء اللقاء بهدفين وةذلك علي حسب ما ورد في موقع(hihi2).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)