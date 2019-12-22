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وقفة إحتجاجية لأبناء طويلة أمام وزارة العدل

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 22-ديسمبر-2019

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وقفة إحتجاجية لأبناء طويلة أمام وزارة العدل

نظمت رابطة طلاب أبناء محلية طويلة بالجامعات و المعاهد العليا صباح اليوم وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل نيابة عن مواطنى محلية طويلة بولاية شمال دارفور و قامت بتقديم مذكرة للوزارة.

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وقال رئيس رابطة طلاب محلية طويلة مصطفي محمد ابكر بوش “نحن نقف اليوم نيابة عن مواطني محلية طويلة بشمال دارفور لنخاطب وزارة العدل من أجل التنديد بجرائم النهب و القتل و الإغتصاب و إجتياح اراضي المزارعين بالمحلية” و عبر عن احتجاجهم و رفضهم للوضع المأساوى بالمنطقة و الفوضى المستمرة علي أيدى المليشيات المسلحة التى ظلت تشكل خطراً حقيقياً علي المواطنين و أشار إلى أن هنالك غياب تام للأمن بالمحلية.

و طالبت المذكرة بحسب سونا – بتطبيق شعارات الثورة و المتمثلة في الحرية و السلام و العدالة ، كما تضمنت عدداً من المطالب من بينها التدخل للقصاص من المجرمين و نزع السلاح من المليشيات و الرعاة و تعزيز القوات الأمنية بالمنطقة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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