وقفة إحتجاجية لأبناء طويلة أمام وزارة العدل

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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نظمت رابطة طلاب أبناء محلية طويلة بالجامعات و المعاهد العليا صباح اليوم وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل نيابة عن مواطنى محلية طويلة بولاية شمال دارفور و قامت بتقديم مذكرة للوزارة.
وقال رئيس رابطة طلاب محلية طويلة مصطفي محمد ابكر بوش “نحن نقف اليوم نيابة عن مواطني محلية طويلة بشمال دارفور لنخاطب وزارة العدل من أجل التنديد بجرائم النهب و القتل و الإغتصاب و إجتياح اراضي المزارعين بالمحلية” و عبر عن احتجاجهم و رفضهم للوضع المأساوى بالمنطقة و الفوضى المستمرة علي أيدى المليشيات المسلحة التى ظلت تشكل خطراً حقيقياً علي المواطنين و أشار إلى أن هنالك غياب تام للأمن بالمحلية.
و طالبت المذكرة بحسب سونا – بتطبيق شعارات الثورة و المتمثلة في الحرية و السلام و العدالة ، كما تضمنت عدداً من المطالب من بينها التدخل للقصاص من المجرمين و نزع السلاح من المليشيات و الرعاة و تعزيز القوات الأمنية بالمنطقة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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