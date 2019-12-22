بلباو الخصم المفضل لكريم بنزيما

التاريخ: 22-ديسمبر-2019 فى : رياضة 2 مشاهدة Advertisements الليلة يستقبل كريم بنزيما خصمه المفضل في البرنابيو أتليتك بلباو. وعلى حسب موقع(hihi2) ان كريم نجح في المساهمة في 16 هدف ضد النادي الباسكي , بنزيما سجل 11 هدف وصنع خمسة اهداف في موجهاته. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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