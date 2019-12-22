مدير الرعاية الصحية بسنار يخاطب ورشة معززي الصحة

خاطب د. الهادي عوض مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار ورشة معززي الصحة التي تستهدف 53 معززاً من محليات الولاية السبع؛ استعداداً لحملة الرش بالمبيد ذي الأثر المتبقي – جولة ديسمبر – يناير 2019م. وأكد الهادي بحسب سونا – أهمية التعزيز ودور المعزز في إنجاح الحملة، داعياً إلى ضرورة إشراك المجتمع وتفعيله للإسهام في إنجاح الحملة. من جانبه؛ قال الأستاذ محمد الحسن البدري مدير تعزيز الصحة إن الورشة تستمر ثلاثة أيام، داعياً المعززين إلى إنزال ما نهلوه للمجتمعات والعمل على تذليل العقبات؛ خاصة في حالات الرفض لضمان نجاح الحملة وتنفيذ خطة الرش بصورة متكاملة للقضاء على النواقل لتقليل الإصابة بالملاريا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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