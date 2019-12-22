التاريخ: 22-ديسمبر-2019 فى : رياضة 1 مشاهدة Advertisements بالرغم من ان الالماني تير شتيغن حارس مرمى برشلونة أنقذ شباكه كثيرا هذا الموسم إلا أن الفريق الأحمر والأززرق استقبل أهدافا أكثر مما لعب من المباريات في الليغا باستقباله 21 هدفا في 18 مباراة وعلى حسب موقع(hihi2)هو أسوء رقم للفريق بعد 18 جولة منذ 2003 . الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر رقم سلبي لبرشلونة منذ 2003 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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