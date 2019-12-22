“المؤدب” سون أكثر لاعبي البريميرليج طرداً

التاريخ: 22-ديسمبر-2019 فى : رياضة 3 مشاهدة سون هيونج مين الكوري الجنوبي لاعب توتنهام هو أكثر لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز تلقي بطاقات حمراء بواقع بطاقتين هذا الموسم فقط. Advertisements وعلى حسب موقع (hihi2)سون كان لم يتحصل سوي على بطاقة حمراء واحدة طوال مشواره الكروي قبل شهر مايو الماضي من بعدها تلقي اللاعب ثلاث بطاقات حمراء. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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