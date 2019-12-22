البرهان: القوات المسلحة ملتزمة بتأمين التغيير وحمايته

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، القائد العام للقوات المسلحة التزام القوات المسلحة بتأمين التغيير وحمايته والوصول في نهاية الفتره الانتقالية إلى انتخابات ترضي الشعب السوداني .

وقال إن إعداد القوات من مطلوبات إقرار السلام، وإن قضية القوات المسلحة هي أمن السودان وتأمين التغيير وحمايته.

وامتدح أدوار القوات المسلحة وقوات “الدعم السريع” والقوات النظامية في تثبيت الأوضاع أثناء الثورة وعملها جنباً إلى جنب في تحقيق الاستقرار بالوطن، مؤكداً وجود قوات “الدعم السريع” ضمن خطط القوات المسلحة لحراسة الحدود .

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ووجه البرهان بحسب الشروق – بأهمية العمل من أجل إرساء ثقافة السلام من قبل أفراد “الدعم السريع” أثناء دوام العمل والإجازات السنوية عند الرجوع للولايات بحماية ممتلكات المواطنين، وأن يكونوا رسل سلام ومحبة ليكون السلام القادم محققاً للسودان الجديد الذي تتساوى فيه الحقوق كاملة بين المواطنين.

وأشار إلى أن قوات “الدعم السريع” جزء أصيل من القوات المسلحة، ودعا لعدم الالتفات للشائعات ومحاولة الفتنة بين القوات.

ووجه نداءً للذين لم يستجيبوا للسلام، أن يذعنوا لصوت الحق ويضعوا السلاح جانباً والعمل على التآخي والتسامح لبناء سودان جديد.

من جانبه أكد قائد ثاني قوات “الدعم السريع”، الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو، على جاهزية قوات “الدعم السريع” دوماً في حماية الثورة السودانية ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، تحت قيادة القوات المسلحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)