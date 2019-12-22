إخوان السودان تطالب بالقصاص لشهداء ثورة ديسمبر وتتبرأ من انقلاب 1989

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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طالبت جماعة الإخوان المسلمين بالسودان، السبت، بالقصاص لشهداء الثورة بمناسبة الذكرى الأولى لاندلاعها في 19 ديسمبر الماضي.
جاء ذلك في بيان صادر عن المراقب العام لجماعة الإخوان بالسودان، عوض الله حسن، بحسب الأناضول.
وقال البيان “نحن إذ نبارك للشعب السوداني كله إنجازه لهذه الثورة السلمية الباهرة، نترحم على شهداء هذه الثورة الميمونة ونطالب بالقصاص لهم”.
وتابع “لقد ثار هذا الشعب الأبي ضد كل الأنظمة الفاشلة الفاسدة مقدماً في سبيل ذلك تضحيات نادرة وبطولات مشهودة وجاءت ثورته الأخيرة ضد نظام الإنقاذ (البشير) معبرة عن وحدته وانحيازه لقيم الحرية والسلام والعدالة”.
وزاد، “كان الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد، صادقاً مع نفسه وشعبه رافضاً لانقلاب 1989، وناصحاً لقادته رافضاً للظلم والاستبداد والفساد، فكان أن صادروا مقر الجماعة وصحيفتها (القبس) آنذاك”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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