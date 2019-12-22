التاج : الإعلام الجديد يشكل الرأى العام

أكد الأستاذ عثمان ابوصالح ممثل الإعلام الجديد لمبادرة ملتقى الإعلام البديل أن التواصل الاجتماعي والاعلام الجديد خلق فضاءات جيدة سعت الى تشكيل الرأي العام وحطمت السياسات الاعلامية المسيسة.

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وقال ابو صالح خلال ملتقى مبادرة الإعلام البديل في الفترة الانتقالية بوزارة الاعلام اليوم إن المبادرة تتطلع للخروج برؤية مشتركة يمكن من خلالها صياغته بصورة هادفة موضحا انه لايخضع لسلطة سياسية ولا سلطة رأس المال وهو منفذ ورد فعل اجتماعي فرضته تكنولوجيا الاتصال قائلا( انها إمكانيات توفرت للجمهور ساعدته في إنتاج واكتساب المعلومات والمشاركة المباشرة فيها) لافتا إلى أن ذلك دفع الكثير من المواطنين الي تبني الإعلام الجديد للتعبير عن ارائهم مبينا انه يشكل الرأي العام وأضاف (اننا نريد من خلاله جعل نافذة في كل جدار وإقامة جدار في وجه من يقفلون النوافذ).

وأوضح الأستاذ جعفر حسين ممثل قوي اعلان الحرية والتغيير أن الإعلام البديل هو الأساس والإعلام التقليدي هو البديل للكلفة الزهيدة التي يتمتع بها لافتا إلى أن الإعلام البديل هو الذي أنجز الثورة في شكلها الحالي باستنهاض وإعادة الهمم والتوازن مشيرا الى مناهضة الكيانات الجهوية والعرقية والدينية عبر التواصل الاجتماعي داعيا الحكومة بالتواصل مع المدونين وربطهم اول بأول بالمعلومات وإشاعة الحقائق.

وقال مولانا اسماعيل التاج ممثل تجمع المهنيين السودانيين بحسب سونا – إن الإعلام الرسمي يواجه تحديات في ظل الإعلام البديل حيث استطاع المساهمة فى رفع الوعى والتوعية بالثورة داخل وخارج السودان داعيا الى عدم تجاهل الإعلام الجديد لانه قادر على صنع إعلام حقيقي وناهض مشيرا الى استعدادهم في تجمع المهنيين لتوصيل رسالة الثورة والحكومة الانتقالية مطالبا بالتسجيل للرسائل عبر الإعلام البديل للأفراد ذوي الإعاقة وبكل اللهجات للوصول لأي مكان قائلا إننا (في عهد يجب الا نترك احدا خلفنا) مبينا أن الإعلام البديل يؤسس لإعلام حقيقي تكون فيه القدسية للخبر وعدم وجود أي نوع من الرقابة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)