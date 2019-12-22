حملة لتجميل طرقات مدينة الخرطوم

قررت ولاية الخرطوم بدء حملة واسعة بمشاركة كل المحليات لتجميل الطرق وإصلاح الانترلوك بمشاركة لجان المقاومة وشباب الثورة.

وطلب اجتماع اللجنة العليا لاحتفالات الولاية بالذكرى (٦٤) برئاسة أمين عام حكومة ولاية الخرطوم محمد المصطفى قسم الله، من قيادات قوى الحرية والتغيير تسمية ممثليها في لجان المحليات للمشاركة في إعداد وتنفيذ برامج الاحتفالات، كما وجه المحليات برعاية الاحتفالات التى بدأت الآن احتفاء بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر وتقديم الدعم لها، كما وجه الاجتماع خطابات للوحدات الحكومية الاتحادية والولاية برفع علم السودان وتزيين مقارها والتهنئة بأعياد الاستقلال، كذلك وجه الاجتماع وزارة التربية والتعليم بتخصيص الحصة الأولى يوم الثلاثاء الموافق ٣١ ديسمبر للحديث عن الاستقلال وإبراز مساهمات الرعيل الذي حقق الاستقلال،

كما وجه المحليات بحسب سونا – بتنظيم حفلات غنائية في ليلة الحادي والثلاثين من ديسمبر منعا لتكدس المواطنين في موقع واحد وتمكينهم من الاحتفال بذكرى الاستقلال، كما قرر الاجتماع تنظيم احتفال موحد لولاية الخرطوم احتفاء بالاستقلال عبارة عن يوم مفتوح بشارع النيل وحدائق المتحف القومي يتضمن مهرجان ثقافي وغنائي وتراث وفنون تشكيلية ومدائح نبوية وخيم خاصة بالمحليات مع سوق للبيع المخفص من المنتج للمستهلك. على صعيد مختلف؛ هنأت ولاية الخرطوم المسيحيين بمختلف طوائفهم بأعياد الميلاد وقالت إن حكومة الولاية ستقوم بزيارة الكنائس لتقديم التهاني بالعيد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)