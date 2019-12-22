تفاصيل لقاء البرهان مع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي

أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات السودانية الإثيوبية.

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وأكد لدى لقائه بمكتبه بالقيادة العامة مساء اليوم بـ سيلشي بيكيلي وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، بحضور المهندس ياسر عباس وزير الري والموارد المائية، حرص السودان على تطوير الشراكة بين البلدين في المجالات كافة.

وأوضح بيكيلي في تصريح صحفي عقب اللقاء بحسب سونا – أنه نقل لرئيس مجلس السيادة رسالة شفهية من الدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي تتعلق بتطوير وتقوية الشراكة بين بلاده والسودان، وأنه نقل للفريق أول عبد الفتاح البرهان تحيات رئيس الوزراء الإثيوبي وتمنياته للسودان بدوام التقدم والازدهار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)