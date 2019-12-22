تاور يلتقي بشيخ سجادة الشيخ حامد أبو عصاية

التاريخ: 22-ديسمبر-2019
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أشاد البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي بالدور التربوي الكبير الذي ظلت تضطلع به الطرق الصوفية في السودان.
وأكد لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، بالشيخ فتح الرحمن حامد محمد إبراهيم العمرابي، شيخ سجادة الشيخ حامد أبو عصاية القرآنية العلمية، دعم ومساندة مجلس السيادة للبرامج الاجتماعية والتربوية التي تضطلع بها الطرق الصوفية وسط المجتمع.
وقال الشيخ فتح الرحمن حامد في تصريح صحفي بحسب سونا – إنه جاء لتقديم الشكر والتقدير والعرفان لمجلس السيادة لدعمه للطرق الصوفية في احتفالات المولد النبوي الشريف للعام 2019م .
وأضاف الشيخ فتح الرحمن أن وقوف ودعم مجلس السيادة لهم وخاصة البروفيسور صديق تاور وعدد من المسؤولين بالدولة، يعد الأول من نوعه منذ ثلاثين عاماً، مشيراً إلى أنهم في الطريقة العركية القادرية تحت قيادة الشيخ أزرق طيبة كان لهم موقف مناهض للنظام السابق الذي حاربهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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