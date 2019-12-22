مفرح :ثورة ديسمبر ماضية في تحقيق أهدافها

أكد الأستاذ نصر الدين مفرح؛ وزير الشؤون الدينية والأوقاف؛ أن ثورة ديسمبر المجيدة ماضية فى تحقيق أهدافها رغم الصعوبات التى تواجهها.

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جاء ذلك خلال مخاطبته احتفال محلية ربك بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة باستاد مدينة ربك، بحضور دكتورة سارة لافينيا؛ المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالنيل الأبيض وقيادات الحرية والتغيير ولجان المقاومة وتجمع المهنيين بمحلية ربك.

وقال مفرح إن لجنة التحقيق فى فض اعتصام القيادة قطعت شوطاً متقدماً فى التحقيقات من أجل تحقيق العدالة ، ودعا الوزير لجان المقاومة للاهتمام ببرامج الخدمات العامة فى مجالات الصحة والبيئة وإنارة الأحياء، وأضاف أن الحكومة الانتقالية تعمل بتناغم وانسجام تام من أجل تخفيف أعباء المعيشة .

وفي ذات السياق؛ حيا المتحدثون فى الاحتفال شهداء ثورة ديسمبر المجيدة؛ مؤكدين تمسكهم بتطبيق شعار الثورة ( حرية، سلام وعدالة ) ودعمهم ومساندتهم للحكومة الانتقالية للعبور بالسودان إلى بر الأمان .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)