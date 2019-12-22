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مقطع فيديو مخل بالآداب لشاب مع فتاة يثير ضجة بمواقع التواصل

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ابومهند العيسابي 0 تبليغ

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مقطع فيديو مخل بالآداب لشاب مع فتاة يثير ضجة بمواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لشاب مع فتاة سودانيين، يحوي مشاهد ساخنة مخلة للآداب، أثار ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وظهر في المقطع الذي اطلع عليه محرر (أخبار الخليج 365) ونتحفظ على نشره، شاب يحتضن فتاة حسناء يضمها إليه، ثم يقوم بتقبيلها قبلة ساخنة، وهما يواجهان الكاميرا بشكل متعمد، في مشهد سافر أثار حفيظة مستخدمي مواقع التواصل.

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وكانت السلطات السودانية، قد الغت في نوفمبر الماضي قانون النظام العام والآداب العامة.

وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري، يوم الخميس ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩، إن السودان ألغى قانون النظام العام الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لفرض الآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجلد.

وجاء سن قانون النظام العام والآداب العامة لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، ويقول معارضوه إنه كان يقيد حرية النساء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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