أتالانتا يُعيد لميلان ذكرى سيئة

أعادت الخسارة المذلة لميلان، اليوم الأحد، أمام مضيفه أتالانتا، بخمسة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ17 للدوري الإيطالي ذكرى سيئة للروسونيري.

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وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات و على حسب ما ورد في موقع(kooora)، فإن ميلان خسر بفارق 5 أهداف للمرة الرابعة له في تاريخ مشاركاته بالكالتشيو.

وتعود آخر هزيمة تعرض لها ميلان بنفس النتيجة إلى مايو/آيار من عام 1998، عندما خسر أمام روما.

بهذه الهزيمة تجمد رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر، حيث استقبلت شباكه 24 هدفًا خلال 17 مباراة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)